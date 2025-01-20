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    • Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»

    Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»

    Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.

    Девушка показала себя в светлой кофточке с откровенным декольте, что впечатлило подписчиков.

    «Как же им там неудобно, тесно», – написал один.

    «Просто суперкрасотка», – добавил другой.

    Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

    • Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
    • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
    • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Источник: телеграм-канал Маргариты Юргенсон

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    20.01.2025 19:26
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    Комментарии (7)
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    SERG_1959
    1737392150
    Если в 41 девушка, то во сколько бабушка?
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1737393466
    Все шмары на Матч ТВ чтоли устроились, включая Губерниева. 
    Ответить
    subbotaspartak
    1737394897
    Ну посмотрели-посмотрели и хватит...
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    russkiisergei
    1737396879
    у меня во дворе девушки красивее живут!!! а, эта с трассы!!! пятихатка верхняя, полторуха нижняя!!!
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    VVM1964
    1737398498
    Ну симпотная, но к футболу отношение так себе...
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    Anton01011969
    1737400185
    А кофточка розовая, а не белая!!!
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