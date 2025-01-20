Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.

Девушка показала себя в светлой кофточке с откровенным декольте, что впечатлило подписчиков.

«Как же им там неудобно, тесно», – написал один.

«Просто суперкрасотка», – добавил другой.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».

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