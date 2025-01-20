Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», выложила новое фото в соцсети.
Девушка показала себя в светлой кофточке с откровенным декольте, что впечатлило подписчиков.
«Как же им там неудобно, тесно», – написал один.
«Просто суперкрасотка», – добавил другой.
Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».
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