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Батракова заподозрили в звездной болезни

Сегодня, 09:59
11

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о нежелании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова переезжать в Петербург.

Ранее Батраков сказал, что переход в «Зенит» его не мотивирует.

«Может быть и такой момент. В принципе, многие молодые футболисты – и не только футболисты, вообще молодые люди – проходят это.

В этом возрасте немного неадекватные самооценки. Возможна переоценка собственных возможностей, возможно, присутствует обида на «Зенит», потому что, оценивая такими словами клуб, он не то что обижает команду – он опускает наш чемпионат. И «Локомотив» в первую очередь, который занял третье место», – сказал Лепехин.

  • Ранее Le Parisien сообщил, что «ПСЖ» отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1780817121
Локо, который возил этот зенит и не выиграл лишь чудом, по имени Комличенко - это уже говорит, что у нас чемпионат уже давно дно.
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САДЫЧОК
1780817299
Нет у него звездняка.У него сейчас эффект Сапогова, который в Ювентус видео отправлял. На самом деле Батраков сырой фрукт и уровень его Локо или ЦСКА.
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Император Бомжей
1780818509
Железная логика у идиота)))
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...уефан
1780819918
...похоже, у Лепёхина и мозг в форме лепёхи, если он делает такие выводы на основании сказанного Батраковым...
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Император 1
1780820725
Бред какой-то сказал.
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Хулиганин
1780823882
Да бросьте. Милфа его уже мысленно по Парижу шарилась, а тут на болота зовут. Истерику закатила и поплыл Лёша.
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Plyash
1780826728
Лепёхин , а ты сам-то себя помнишь в Зените ? Как только Петржела пришёл в команду , ты сразу куда -то из неё пропал , вроде бы в Дружбу(Майкоп). Вот там было твоё настоящее место , недоделанный .
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Бумбраш
1780827119
"..я стал знаменитым,я вам не чета,я супермен...." Ждём когда снимется в рекламном ролике и будем наблюдать закат картеры
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boris63
1780827261
Отказ о переходе в Зинку, звёздность, чушь какую то Лепёшкин гонит. Батраков явно не дельфин.
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