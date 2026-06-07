Батракова заподозрили в звездной болезни

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о нежелании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова переезжать в Петербург.
Ранее Батраков сказал, что переход в «Зенит» его не мотивирует.
«Может быть и такой момент. В принципе, многие молодые футболисты – и не только футболисты, вообще молодые люди – проходят это.
В этом возрасте немного неадекватные самооценки. Возможна переоценка собственных возможностей, возможно, присутствует обида на «Зенит», потому что, оценивая такими словами клуб, он не то что обижает команду – он опускает наш чемпионат. И «Локомотив» в первую очередь, который занял третье место», – сказал Лепехин.
- Ранее Le Parisien сообщил, что «ПСЖ» отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт день за днем»