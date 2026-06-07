Решение УЕФА по России, трансфер «Зенита», город для Суперкубка России, «Реал» купит экс-игрока РПЛ и другие новости

Ряд представителей сборной Ирана не получили американские визы.

«Зенит» пытается бесплатно забрать 9-миллионного защитника.

Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб.

Назван город, в котором пройдет матч за Суперкубок России.

«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ.

«Зенит» оформил переход бразильца за 21 миллион.

Аршавин честно высказался об отношении к СССР.

Форвард ЦСКА переходит в «Партизан».

Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках.