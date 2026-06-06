«Зенит» пытается бесплатно забрать 9-миллионного защитника

«Зенит» и «Ботафого» обсуждают условия трансфера правого защитника Витиньо.
«Петербуржцы хотят забрать футболиста в счет долга бразильского клуба по трансферу вингера Артура в 2025 году, и больше ничего не платить. «Ботафого», помимо списания долга, требует за Витиньо еще 2 миллиона евро», – сообщил источник.
- Витиньо уже выступал в Европе за «Серкль Брюгге» и «Бернли».
- В составе «Ботафого» он забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 103 матчах.
- Рыночная стоимость фулбека – 9 миллионов евро.
- На него также претендуют ЦСКА, «Лион», «Крузейро» и «Палмейрас».
- В 2025 году Витиньо провел две игры за сборную Бразилии.
Источник: Legalbet