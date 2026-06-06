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«Зенит» пытается бесплатно забрать 9-миллионного защитника

Сегодня, 08:48
5

«Зенит» и «Ботафого» обсуждают условия трансфера правого защитника Витиньо.

«Петербуржцы хотят забрать футболиста в счет долга бразильского клуба по трансферу вингера Артура в 2025 году, и больше ничего не платить. «Ботафого», помимо списания долга, требует за Витиньо еще 2 миллиона евро», – сообщил источник.

  • Витиньо уже выступал в Европе за «Серкль Брюгге» и «Бернли».
  • В составе «Ботафого» он забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 103 матчах.
  • Рыночная стоимость фулбека – 9 миллионов евро.
  • На него также претендуют ЦСКА, «Лион», «Крузейро» и «Палмейрас».
  • В 2025 году Витиньо провел две игры за сборную Бразилии.

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Источник: Legalbet
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого Зенит Витиньо
Комментарии (5)
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Semenycch
1780726898
Бесплатно?
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1780728235
Это те самые легендарные рекордные продажи Зенита, за которые они не получают деньги?
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Hector вернулся
1780743193
Сбитый летчик
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