«Зенит» пытается бесплатно забрать 9-миллионного защитника

«Зенит» и «Ботафого» обсуждают условия трансфера правого защитника Витиньо.

«Петербуржцы хотят забрать футболиста в счет долга бразильского клуба по трансферу вингера Артура в 2025 году, и больше ничего не платить. «Ботафого», помимо списания долга, требует за Витиньо еще 2 миллиона евро», – сообщил источник.