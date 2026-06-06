Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не скрывает, что хочет уйти в «Индепендьенте».

Во время отпуска он посетил тренировочную базу клуба из Авельянеды.

«Хочу играть за «Индепендьенте» – это самое важное. Я родился здесь, выступал за молодежную команду. У меня остались прекрасные воспоминания, мы выиграли чемпионат [Южноамериканский кубок].

Я очень рад вернуться на тренировочную базу. Я провел много времени в интернате, отличное было время. Возвращаться сюда мне всегда приятно», – сказал спартаковец.