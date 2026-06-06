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  • Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб

Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб

Сегодня, 10:44
31

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не скрывает, что хочет уйти в «Индепендьенте».

Во время отпуска он посетил тренировочную базу клуба из Авельянеды.

«Хочу играть за «Индепендьенте» – это самое важное. Я родился здесь, выступал за молодежную команду. У меня остались прекрасные воспоминания, мы выиграли чемпионат [Южноамериканский кубок].

Я очень рад вернуться на тренировочную базу. Я провел много времени в интернате, отличное было время. Возвращаться сюда мне всегда приятно», – сказал спартаковец.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: De La Cuna Al Infierno
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (31)
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VVM1964
1780732344
Публичные заявления это ещё не факт - это может быть ностальгия, вежливость, дипломатия и пр. Но если уж совсем "невтерпеж", надо отпустить и чем раньше, тем больше времени для поиска замены !
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FCSpartakM
1780732493
Для Барко «Индепендьенте», как для Тихонова -Спартак. Понятно, что он всегда относится себя к родному клубу.
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...уефан
1780732609
...ну-и? Спроси наших паспортистов из РПЛ, из любой команды, так половина из них ответит, что хочет играть в Барсе, а другая половина в ПСЖ...
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Plyash
1780732617
Второй год как говно в проруби , при всём уважении к Барко . Зачем приезжал тогда . Похоже , всё же в супруге дело .
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рылы
1780732815
да никуда он не уйдёт из-за зарплаты. эти точно не потянут.
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АК 68
1780733507
Может он и хочет уйти, но не сказал, когда? На данный момент южноамериканский клуб вряд ли будет платить такую з/п, какую он получает или будет получать в Спартаке, и это очень важная составляющая.
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Литейный 4 (returned)
1780734005
В общем Барко харкнул в свинарню. Гыгыгы
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Боцман59rus
1780734398
_ ни один здравомыслящий игрок, при действующему контракте и понимающий своё исключительное положение в команде, такой керни не скажет, попахивает звездижом
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NewLife
1780736447
Бомбардир, некрасиво искажать содержание и давать тупые заголовки. Дело в том, что аргентинский клуб задолжал перед Барко около 2 млн долл, часть которых гонорар его агента, поэтому агент писает кипятком. В Аргентине Барко вел разговоры об урегулировании долга и ностальгировал, заявляя то хотел бы вернуться на поле, названное в его честь. Но Бомбардир подло не публикует самую важную часть статьи вот она: "И хотя полного соглашения со «Спартаком» о немедленном возвращении пока нет, слова Эсекиеля Барко оказали давление на клуб и возродили надежду, которая никогда по-настоящему не умирала в «Индепендьенте»."🤔
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Desma
1780739790
Домой всегда тянет, хотя для некоторых деньги на первом месте.
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