Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не скрывает, что хочет уйти в «Индепендьенте».
Во время отпуска он посетил тренировочную базу клуба из Авельянеды.
«Хочу играть за «Индепендьенте» – это самое важное. Я родился здесь, выступал за молодежную команду. У меня остались прекрасные воспоминания, мы выиграли чемпионат [Южноамериканский кубок].
Я очень рад вернуться на тренировочную базу. Я провел много времени в интернате, отличное было время. Возвращаться сюда мне всегда приятно», – сказал спартаковец.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: De La Cuna Al Infierno