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«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ

Сегодня, 13:10
10

Появилась новая информация о трансфере за 150 миллионов евро, который анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес в случае переизбрания.

По информации TeamTalk, целью мадридского клуба стал вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

В «Реале» уверены, что грузинский футболист согласится присоединиться к ним.

  • «ПСЖ» купил Хвичу полтора года назад у «Наполи» за 80 миллионов евро.
  • Его статистика: 80 матчей, 27 голов, 19 ассистов.
  • Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
  • Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

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Источник: TeamTalk
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Кварацхелия Хвича
Комментарии (10)
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Император Бомжей
1780741127
Какой смысл уходить из лучшей команды мира в Реал? Деньги в Париже платят хорошие, титулы липнут, смысл в чем?
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Красногвардейчик
1780741719
Ну за такое бабло, думаю согласится
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Glebaj
1780744491
Итак на левом фланге конфликты с Вини и Мбаппе, какой смысл туда Хвичу покупать, пусть он и круче. От кого-то надо избавляться тогда
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Garrincha58
1780745574
Хвича там не заиграет в Реале нет таких креативщиков, как в ПСЖ там совсем другой футбол
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