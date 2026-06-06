«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ

Появилась новая информация о трансфере за 150 миллионов евро, который анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес в случае переизбрания.
По информации TeamTalk, целью мадридского клуба стал вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.
В «Реале» уверены, что грузинский футболист согласится присоединиться к ним.
- «ПСЖ» купил Хвичу полтора года назад у «Наполи» за 80 миллионов евро.
- Его статистика: 80 матчей, 27 голов, 19 ассистов.
- Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
Источник: TeamTalk