«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ

Появилась новая информация о трансфере за 150 миллионов евро, который анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес в случае переизбрания.

По информации TeamTalk, целью мадридского клуба стал вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

В «Реале» уверены, что грузинский футболист согласится присоединиться к ним.