3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал фаворитов чемпионата мира-2026.
«Франция – с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять, испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там. Потому что на американском континенте [из европейцев], по-моему, только Германия за всю историю выиграла.
Поэтому южноамериканские сборные, которые там находятся, будут иметь преимущество – раз. Количество болельщиков – два. И Месси точно так же может ходить пешком, а 10 других будут бегать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
- В нем впервые сыграют 48 сборных.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: «Чемпионат»