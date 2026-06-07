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3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова

Сегодня, 10:59
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал фаворитов чемпионата мира-2026.

«Франция – с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять, испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там. Потому что на американском континенте [из европейцев], по-моему, только Германия за всю историю выиграла.

Поэтому южноамериканские сборные, которые там находятся, будут иметь преимущество – раз. Количество болельщиков – два. И Месси точно так же может ходить пешком, а 10 других будут бегать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
  • В нем впервые сыграют 48 сборных.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Франция Испания Аргентина Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Антрацитовый волхв
1780822910
Полностью согласен. Точнее не куда.
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Александр-Каратеев-yandex
1780824153
А Лео пусть пешком ходит, главное,его предназначение в сборной сейчас, это то, что он включается в нужное время и забивает голы, приносит пользу, тренерский штаб устраивает это, поэтому никаких проблем не будет.
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Бумбраш
1780828142
Налейте буланихе ещё пол стакана,она вам и не такое выдаст
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Romeo 123
1780829072
А за это пешиму гному можно дать зм
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Император 1
1780829312
Франция очень вряд-ли, Испания не лучшая (хотя с судьёй), Аргентина сомневаюсь, что победит топов Европы.
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