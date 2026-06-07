3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал фаворитов чемпионата мира-2026.

«Франция – с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять, испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там. Потому что на американском континенте [из европейцев], по-моему, только Германия за всю историю выиграла.

Поэтому южноамериканские сборные, которые там находятся, будут иметь преимущество – раз. Количество болельщиков – два. И Месси точно так же может ходить пешком, а 10 других будут бегать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».