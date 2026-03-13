Глушенков обсудил с Аршавиным, существует ли депрессия

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы зампредседателя правления клуба по спортивному развитию Андрея Аршавина.

– А депрессии у тебя бывают? Как говорят из стана наших злейших врагов, где ты, правда, раньше играл, и в «Барселоне» один или два футболиста из-за депрессии не могут играть... у тебя такое было? Для меня просто это вообще непонятно, если честно.

– Для меня то же самое. Я не понимаю людей, которые типа: [у меня] депрессия.

– Тем более ты в футбол играешь, твое любимое дело.

– Вот этого я не понимаю. А как можно уехать со сборов, потому что депрессия? Нет, ну, может, там есть какие-то подводные камни...