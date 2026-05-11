Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отдал голевую передачу в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо».

Полузащитник сборной Армении ассистировал Диего Косте на 32-й минуте.

Для него это 16-й результативный пас в текущем розыгрыше чемпионата России.

Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ, установленный Дмитрием Лоськовым в сезоне-2003, а затем повторенный Халком и Максимом Глушенковым в сезонах 2015/16 и 2023/24 соответственно.