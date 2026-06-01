Опубликован итоговый состав сборной Парагвая на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ

Тренерский штаб сборной Парагвая определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес:

Вратари: Роберто Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Хиль («Сан-Лоренсо»), Гастон Ольвейра («Олимпия Асунсьон»);

Защитники: Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Хосе Касерес («Динамо»), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Хосе Канале («Ланус»), Александро Майдана («Тальерес»);

Полузащитники: Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Алехандро Ромеро («Аль-Айн»), Андрес Кубас («Ванкувер Уайткэпс»), Рамон Соса («Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»), Матиас Галарса («Атланта Юнайтед»), Маурисио («Палмейрас»);

Нападающие: Антонио Санабрия («Кремонезе»), Хулио Энсисо («Страсбур»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Алекс Арсе («ЛДУ Кито»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Густаво Кабальеро («Портсмут»).