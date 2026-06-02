Аршавин честно ответил, завидует ли он Сафонову

Андрей Аршавин допускает, что Матвей Сафонов отберет у него статус главного российского футболиста в 21-м веке.
- Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
- В ЛЧ-2025/26 он был основным вратарем в течение всего плей-офф.
- Матвей – первый российский футболист с двумя кубками ЛЧ.
– Вы в целом не были рады его победе.
– Потому что он ничего не отбил. Потому что те, кто смотрел с другой точки, сказали, что он отбил этот пенальти. А Габриэл выше просто ударил.
– Нет такого, что вы не желаете ему успеха, потому что понимаете, что он может вас обойти в статусе главного футболиста России?
– Может обойти в этом статусе, но пускай выигрывает.
– У вас нет зависти?
– К нему – нет. Если бы был кто-то другой, может быть, была бы.
– Потому что вратарь?
– Да.
– А что, они не футболисты?
– А что, футболисты, что ли?
Источник: ютуб-канал Fonbet