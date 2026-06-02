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Аршавин честно ответил, завидует ли он Сафонову

2 июня, 00:27
12

Андрей Аршавин допускает, что Матвей Сафонов отберет у него статус главного российского футболиста в 21-м веке.

  • Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
  • В ЛЧ-2025/26 он был основным вратарем в течение всего плей-офф.
  • Матвей – первый российский футболист с двумя кубками ЛЧ.

– Вы в целом не были рады его победе.

– Потому что он ничего не отбил. Потому что те, кто смотрел с другой точки, сказали, что он отбил этот пенальти. А Габриэл выше просто ударил.

– Нет такого, что вы не желаете ему успеха, потому что понимаете, что он может вас обойти в статусе главного футболиста России?

– Может обойти в этом статусе, но пускай выигрывает.

– У вас нет зависти?

– К нему – нет. Если бы был кто-то другой, может быть, была бы.

– Потому что вратарь?

– Да.

– А что, они не футболисты?

– А что, футболисты, что ли?

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Источник: ютуб-канал Fonbet
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (12)
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нейтральныйкакникто
1780356289
Аршавин - Главный ЛЕНТЯЙ рос. футбола в 21 веке.Пока выступал в России, его гоняли и он ещё играл, Когда переехал в Англию , гонять его никто не собирался ,сам себя тоже не собирался самосовершенствовать- итог полирование лавочки!!!
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Бумбраш
1780361660
Какой статус??? Кто тебе его присвоил? Группа лизунов со срач тв с подачи милера?? Антрюшка чипсавин просто гнусавое Г с низким центром тяжести и это его проблемы.. Статус млять у него отберут
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Evgenijgerasimov607@gmail
1780370085
Редиска-не хороший человек...
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Foxitkuban
1780370938
Какой смешной мальчик
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Max-Min-vkontakte
1780374863
по логике Аршавина: футбольная команда на поле - это десять футболистов и один вратарь?
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Psih86
1780376127
Эх Андрюша, Андрюша что ж ты маму не слушал...Не отбил он...А может твои Арсеналовские олени ударили мимо, потому знали, что Мотя хорошо тащит и не справившись с нервами бьют мимо. Надеюсь в нового Мостового не превратится с годами, зависть это такая штука.....
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Garrincha58
1780377941
Всегда знал, что футболисты умом не блещут(есть конечно исключения как и везде) теперь в этом убедился полностью
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lek!
1780382969
Завистливый гном , Сафонов на сегодняшний день самый титулованный Российский игрок хочет он этого или нет. Заслужил он его на все 100% если по прошлому году можно было упрекнуть , в этом году он внес большой вклад в победах команды. Мотя жги всем на зло , только чипсы не начинай есть .
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Good_win_ФКСМ
1780383955
лукавит шавка))) завидует он Сафону... особенно вдвойне из-за того, что ПСЖ именно у Арсенала выиграл (хоть писклявая шавка там всего пол года активно по полю ходил, а остальное время чипсы рекламировал, но ездит туда исправно)
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Hector вернулся
1780431615
Та конечно жаба шею обхватила! А когда не понимаю гундявый отхватила статус главного футболиста России? За какие заслуги?
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