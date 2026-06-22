Аршавин назвал дырявой оборону одной из команд на ЧМ-2026

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче Нидерланды – Швеция (5:1) на ЧМ-2026.
«Оборона шведов оказалась дырявой. Голландцы владели преимуществом, они отыграли здорово. Шведы не смогли вернуться в игру, им не дали шансов.
Может, если бы засчитали гол шведов в конце первого тайма, то игра пошла по‑другому. Но так голландцы полностью заслужили победу», – сказал Аршавин.
- У Нидерландов голы забили Брайан Бробби (5-я и 17-я минуты), Коди Гакпо (47-я и 54-я) и Крисенцио Саммервил (89-я). У шведов отличился Энтони Эланга на 59-й.
- В группе F после двух туров у Нидерландов и Японии по 4 очка, у Швеции – 3, у Туниса – 0.
Источник: «Матч ТВ»