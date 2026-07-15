Макрон высказался после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на поражение национальной команды от Испании.

Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Франция сыграет в матче за третье место.

«Поздравляю Испанию с выходом в следующий этап.

Спасибо «синим» за то, что с такой самоотдачей защищали наши цвета.

Сегодняшнее поражение дается тяжело, но эта команда молода, и у нее все впереди», – написал Макрон.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе