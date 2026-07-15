Макрон высказался после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на поражение национальной команды от Испании.
- Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.
- Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.
- В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.
- Франция сыграет в матче за третье место.
«Поздравляю Испанию с выходом в следующий этап.
Спасибо «синим» за то, что с такой самоотдачей защищали наши цвета.
Сегодняшнее поражение дается тяжело, но эта команда молода, и у нее все впереди», – написал Макрон.
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Источник: твиттер Эммануэля Макрона