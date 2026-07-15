Тренер Аргентины – о нейтрализации Беллингема и Кейна: «У нас есть план»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что надеется реализовать план на игру 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией.

«Мы анализируем, как улучшить команду и как попытаться нейтрализовать сильных игроков соперника. Возможно, внесем изменения, но можем и выставить тот же состав.

Беллингем и Кейн – одни из лучших в мире, таких хотел бы видеть у себя любой тренер. Постараемся нейтрализовать их своими сильными качествами и не дать им сыграть хорошо. У нас есть план на игру, и надеемся его реализовать», – сказал Скалони.

Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.

23-летний Джуд Беллингем и 32-летний Гарри Кейн в 6 матчах на ЧМ-2026 забили по 6 голов и сделали по 1 ассисту.

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