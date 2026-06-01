«Зенит» торгуется с «Локомотивом» по Карпукасу: подробности

«Зенит» хочет усилиться опорным полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом.
Сине-бело-голубые оценивают игрока в 5 миллионов евро. Потенциальный трансфер поддерживают главный тренер Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.
«Локо» требует за хавбека 9 миллионов евро. «Зенит» надеется, что удастся достичь компромисса и оформить сделку за 6-7 миллионов.
- У Карпукаса контракт с «Локомотивом» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 7 миллионов евро.
Источник: Legalbet