«Зенит» торгуется с «Локомотивом» по Карпукасу: подробности

«Зенит» хочет усилиться опорным полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом.

Сине-бело-голубые оценивают игрока в 5 миллионов евро. Потенциальный трансфер поддерживают главный тренер Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.

«Локо» требует за хавбека 9 миллионов евро. «Зенит» надеется, что удастся достичь компромисса и оформить сделку за 6-7 миллионов.