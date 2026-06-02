Опубликован итоговый состав сборной Хорватии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе полузащитник «Милана» Лука Модрич, для которого ЧМ-2026 станет пятым в карьере:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо Загреб»), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»);

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуйе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн»), Лука Вушкович («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»);

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).