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    Дмитрий Лоськов

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Лоськов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 февраля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.03.2022 Локомотив 0 : 4 Енисей
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