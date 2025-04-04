Дзюба раскритиковал журналистов, пересчитавших его статистику: «Никто и звать их никак»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил статистические подсчеты его голевых действий от Спортс`` и «Спорт-Экспресса». После пересчета выяснилось, что у форварда меньше голевых передач в РПЛ, чем считалось ранее.

– Как ты отнесся к пересчету от Sports.ru и «Спорт-Экспресса»?

– У меня же есть свой собственный архивариус. Есть девушка, которая любит меня по-человечески. Она занимается, ведет рекорды. У нее есть популярная страница – dzyubasteam. Она живет где-то под Питером, в какой-то глубинке.

Когда она увидела [пересчет], сказала: «Я сейчас сама все пересчитаю». Она вышла на ребят из Transfermarkt, которых я тоже знаю. Они ведут подсчеты. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти, сидят на Sports.ru, одноглазый и… Один непомнящий, второй невидящий. И они вообще ничего [не понимают]!

– Это реальные фамилии, я надеюсь?

– Нет, у них фамилии другие, я даже не хочу их называть. Они вдвоем решили! Вы не представляете, она провела [проверку], и они упускали такое…

Есть, условно, спорные. Есть такое в правилах: при ударе моем, например, вратарь отбивает, если тут же в одно касание или в два забивают гол, это как ассист считается. Это во всем мире! Такие нюансы.

А эти! Я там просто пас даю человечку, человечек бежит полполя и забивает гол – это голевая передача. Последний, кто дал ему пас, это я. А они просто этого не видели. Они предвзяты там! Очень жестко!

– Может, у них есть теория 6 секунд? Заканчиваются 6 секунд – не голевая.

– У них могут вообще быть любые теории! Вообще любые! Случайно, коленом, не коленом… Можно что угодно говорить! Есть тупо статистика, она видна, ее ведут с каких-то пор. Должны сесть не люди, которые вообще футбол не то что с космоса [смотрят], а они вообще не понимают в футболе [Дзюба стучит кулаком по столу].

Нужны люди, которые хотя бы будут непредвзяты, которым это будет интересно – какую-то провести статистику. Но какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой определенный путь как-то принизить… Я этого не позволю!

И вот она это сделала, мне прислала, сопоставила с ребятами с Transfermarkt, они проделали огромную работу, посмотрели со своими специалистами и написали точно. Поэтому я знаю точно, сколько у меня забито, сколько у меня не хватает до рекорда.