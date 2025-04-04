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  • Дзюба раскритиковал журналистов, пересчитавших его статистику: «Никто и звать их никак»

Дзюба раскритиковал журналистов, пересчитавших его статистику: «Никто и звать их никак»

Сегодня, 11:16
8

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил статистические подсчеты его голевых действий от Спортс`` и «Спорт-Экспресса». После пересчета выяснилось, что у форварда меньше голевых передач в РПЛ, чем считалось ранее.

– Как ты отнесся к пересчету от Sports.ru и «Спорт-Экспресса»?

– У меня же есть свой собственный архивариус. Есть девушка, которая любит меня по-человечески. Она занимается, ведет рекорды. У нее есть популярная страница – dzyubasteam. Она живет где-то под Питером, в какой-то глубинке.

Когда она увидела [пересчет], сказала: «Я сейчас сама все пересчитаю». Она вышла на ребят из Transfermarkt, которых я тоже знаю. Они ведут подсчеты. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти, сидят на Sports.ru, одноглазый и… Один непомнящий, второй невидящий. И они вообще ничего [не понимают]!

– Это реальные фамилии, я надеюсь?

– Нет, у них фамилии другие, я даже не хочу их называть. Они вдвоем решили! Вы не представляете, она провела [проверку], и они упускали такое…

Есть, условно, спорные. Есть такое в правилах: при ударе моем, например, вратарь отбивает, если тут же в одно касание или в два забивают гол, это как ассист считается. Это во всем мире! Такие нюансы.

А эти! Я там просто пас даю человечку, человечек бежит полполя и забивает гол – это голевая передача. Последний, кто дал ему пас, это я. А они просто этого не видели. Они предвзяты там! Очень жестко!

– Может, у них есть теория 6 секунд? Заканчиваются 6 секунд – не голевая.

– У них могут вообще быть любые теории! Вообще любые! Случайно, коленом, не коленом… Можно что угодно говорить! Есть тупо статистика, она видна, ее ведут с каких-то пор. Должны сесть не люди, которые вообще футбол не то что с космоса [смотрят], а они вообще не понимают в футболе [Дзюба стучит кулаком по столу].

Нужны люди, которые хотя бы будут непредвзяты, которым это будет интересно – какую-то провести статистику. Но какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой определенный путь как-то принизить… Я этого не позволю!

И вот она это сделала, мне прислала, сопоставила с ребятами с Transfermarkt, они проделали огромную работу, посмотрели со своими специалистами и написали точно. Поэтому я знаю точно, сколько у меня забито, сколько у меня не хватает до рекорда.

  • По данным Transfermarkt, у Дзюбы в чемпионате России 265 (165+100) балл по системе «гол+пас», а у возглавляющего список Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).
  • По данным Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса», у Дзюбы 248 (165+83) очков против 255 (120+135) у Лоськова.
  • В марте Дзюба побил рекорды Александра Кержакова по общему числу голов среди российских футболистов и числу голов за сборную России.

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Лоськов Дмитрий
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Комментарии (8)
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acor94
1743755246
Трансфермаркту я доверяю больше непонятным сайтишкам, а тем более фразам Медведева "взяли бесплатно" и прочее.
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fakeid
1743755400
у царя достойная смена будет. дзюба пока придворный, но с высокими амбициями совершить переворот и самому залезть на трон. разминается уже, речи репетирует в палате, будет потом ходить и всем рассказывать, сколько у него голов, и что в спортсе нефутбольные люди сидят. гы-гы!
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Интерес
1743756000
Получается,что уже не три,а четыре разновидности лжи существует :собственно ЛОЖЬ,большая ЛОЖЬ,официальная СТАТИСТИКА и футбольная СТАТИСТИКА."Мир меняется!"
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sochi-2013
1743758146
" Один непомнящий, второй невидящий" Ай, Тема, молодец! Шлендрики хотели засветиться, а тут облом пришел. ))
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nizjaewtim
1743761081
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «платиновый прогноз сайт». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Plyash
1743762551
Дзюбле главное,что имя его осталось в анналах.Справедливей было бы,однако,если бы в анале.
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АЛЕКС 58
1743769756
Что то много дзюбы сегодня в новостях. Поговорить не о чем?
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