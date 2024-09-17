Мостовой оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионатах России.

«У нас вообще не было понятия «гол+пас». У нас голевых больше, чем голов у многих. В футболе никогда раньше такой статистики не было. А мы что, играли в другой футбол? И почему наши передачи никто не считал?

Перспективы Дзюбы? В нашем чемпионате многие ребята могут играть еще по 3-4 года, вообще нет проблем. Тем более командах ниже первой пятерки. К тому же нет еврокубков», – сказал Мостовой.

Лоськов является рекордсменом российских чемпионатов по системе «гол+пас» (120+145). Чтобы его догнать, Дзюбе (160+96) необходимо набрать девять очков.

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября и в первом матче за новый клуб в РПЛ против «Химок» (3:0) отметился голевой передачей.

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