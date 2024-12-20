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    Евсеев будет охотиться с Лоськовым на лося

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев анонсировал поездку на охоту.

    – На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?

    – Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.

    – С Лоськовым – на лося?

    – На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной – на дичь, осенью – на кабана.

    • Евсеев и Лоськов вместе играли за «Локомотив» и сборную России.
    • Ранее произошел скандал с участием нападающего «Локо» Дмитрия Воробьева.
    • 27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1734709072
    надо в астрахань ехать там лосей х.ева туча шатается прям в городе
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    Spartak_forv@
    1734709787
    Евсеев: а летом на рыбалку с Карпиным,Карповым,Карасёвым, Рыбусом и Рыбчинским
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    Тинез Розоп
    1734710163
    В Питере лося поймайте и в дурку. Рыбой ( дельфином ) себя возомнил…
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