Евсеев будет охотиться с Лоськовым на лося

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев анонсировал поездку на охоту.

– На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?

– Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.

– С Лоськовым – на лося?

– На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной – на дичь, осенью – на кабана.