Евсеев будет охотиться с Лоськовым на лося

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев анонсировал поездку на охоту.
– На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?
– Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.
– С Лоськовым – на лося?
– На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной – на дичь, осенью – на кабана.
- Евсеев и Лоськов вместе играли за «Локомотив» и сборную России.
- Ранее произошел скандал с участием нападающего «Локо» Дмитрия Воробьева.
- 27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.