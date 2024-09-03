Оганесян нашел сходство Батракова с легендой «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.

«Еще в академии я у всех интересовался, что это за мальчик. И мне говорили, что он просто умная голова. Единственное, он маленький очень. Физики ему не хватает. Но мышление у него супер. Как Дмитрий Лоськов. Он такие же пасы раздает.

Конечно, до Лоськова ему еще далеко, но я верю, что в тренировочном процессе Дмитрий ему очень поможет», – сказал Оганесян.