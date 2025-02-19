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Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськов
Завершил карьеру
12 февраля 1974 (52), Курган
#10 | Полузащитник
178 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы
2025.02.19 22:56
5
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Журналисты уточнили отставание Дзюбы от Лоськова по системе «гол+пас»
2024.12.03 12:30
1
«Локомотив» объявил об уходе Николича. Лоськов – и.о. главного тренера
2021.10.05 15:36
29
У Дзюбы 199 очков по системе «гол+пас» в чемпионате России. Это второй результат в истории
2020.09.17 08:37
25
Дзюба забил 120-й гол в чемпионате России. Это четвертый показатель в истории
2020.09.14 20:02
23
Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд
2020.07.27 18:06
65
Акинфеев вышел на третье место по количеству матчей в РПЛ, догнав Лоськова
2020.07.05 08:33
11
Тренер Батуренко ушел из «Локомотива». В тренерский штаб Николича вошли Пашинин, Лоськов и Хапов
2020.06.10 18:53
4
«Р-Спорт»: тренировками «Локомотива» временно руководит Лоськов
2020.05.28 20:10
9
Лоськов: «Не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»
2020.05.14 22:46
2
Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»
2020.05.14 18:54
11
Sport24: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Николича, если серб возглавит «Локомотив»
2020.05.01 17:24
4
Фото
«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк
2020.03.25 14:21
25
Лима – о чемпионском праздновании «Локомотива»: «Пиво, водка, виски, шампанское. Даже Семин выпивал»
2019.12.04 11:40
6
РФС не будет дополнительно дисквалифицировать Лоськова. Тренер пропустит один матч
2018.10.17 20:59
2
Фото
Лоськов давал подсказки игрокам «Локомотива» из-за ворот. Арбитр его прогнал
2018.09.14 22:33
3
Черевченко: «Алексей Миранчук быстрее и острее Лоськова»
2017.08.30 00:23
6
Червиченко не торопится с оценкой новичка «Локомотива» Эдера
2017.08.24 08:53
Черевченко назвал сезон «Локомотива» успешным
2017.06.01 10:04
Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»
2017.05.21 14:50
1
Кверквелия: «Хотим преподнести подарок болельщикам и обыграть «Зенит»
2017.05.19 00:07
3
Полуяхтов: «После замены Лоськова на Миранчука «Оренбургу» стало сложнее играть»
2017.05.17 00:11
3
Карпин называл выход Лоськова на поле немного смешным
2017.05.15 21:21
17
Широков: «Прощальный матч? А мне-то с кем прощаться?»
2017.05.15 08:19
28
Гершкович: «Мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова»
2017.05.14 08:57
7
Евдокимов: «Лоськов – это минус один игрок? Он за 13 минут даже мяч не потерял»
2017.05.14 00:07
14
Тарасов: «Думаю, Лоськов еще нам поможет»
2017.05.13 23:27
2
Лоськов: «Если ты перестаешь нервничать перед матчами, то пора заканчивать с футболом»
2017.05.13 22:59
1
1
2
3
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