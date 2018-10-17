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    РФС не будет дополнительно дисквалифицировать Лоськова. Тренер пропустит один матч

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к тренеру «Локомотива» Дмитрию Лосьскову. Он был удален в перерыве матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) за вмешательство в работу арбитра. Лоськов выбил мяч из рук главного судьи Алексея Матюнина.

    «Локомотив» попросил РФС отменить красную карточку, но комитет сохранил ее. Лоськов пропустит один матч, КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию к Лоськову.

    Источник: РФС

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    17.10.2018 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +839

      Князев 18 октября 2018, 01:06

      А как КДК будет дисквалифицировать главного судью, и судью махалу за высоконеквалифицированное или предвзятое судейство матча ЦСКА Локомотив???

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > Князев 18 октября 2018, 05:18

      Поэтому оставили один матч

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