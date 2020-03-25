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    «Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк

    «Локомотив» собрал символическую сборную игроков разных стран, когда-либо выступавших за клуб. Среди прочих в нее включены Дмитрий Лоськов, Бранислав Иванович и нынешний лидер москвичей Гжегож Крыховяк. Также в команду попал защитник Джейкоб Лекхето, которому 24 марта могло бы исполниться 46 лет.

    • В настоящее время «Локомотив» находится на карантине из-за пандемии коронавируса
    • Москвичи по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии12
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      Рейтинг: +857

      loko-the_best 5 минут назад

      Или вах состав)

      Поляков
      В. Денисов
      Асатиани
      Кверквелия
      Черевченко
      Оганесян
      Саркисян
      Пашинин
      Муджири
      Ашветия
      Джанашия

      0
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      ...
      Рейтинг: +1028

      Romantic2010 > loko-the_best 3 минуты назад

      Осталось поднять бокалы и сказать тост!

      1
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      ...
      Рейтинг: +857

      loko-the_best > Romantic2010 3 минуты назад

      Високо-високо в горах...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +857

      loko-the_best 9 минут назад

      Пелицолли (ит)
      Асатиани (гр)
      Родолфо (бр)
      Денисов В. (уз)
      Рыбус (пол)
      Диарра (фр)
      Буссуфа (мор)
      Фернандеш (пор)
      Обиора (ниг)
      Сычёв (рос)
      Ндой (сен)

      Ахаха

      0
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      Рейтинг: +1028

      Romantic2010 > loko-the_best 8 минут назад

      Я бы поменял Сычева на Измайлова) ЕСли один флаг....

      0
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      Рейтинг: +857

      loko-the_best > Romantic2010 4 минуты назад

      я бы пол состава поменял)) Это тупо те, кто первые пришли на ум по позициям, но без повторов с "основной")

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      Рейтинг: +8815

      parevg 13 минут назад

      Вместо Гили - Босс, Вместо Фарфана - Сычев

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      Рейтинг: +1028

      Romantic2010 > parevg 11 минут назад

      Читай условия)))) Разные страны!!!

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      Рейтинг: +8815

      parevg > Romantic2010 6 минут назад

      Виноват, не внимательный я. Тогда и Гиля не вписывается, ему паспорт Российский дали.

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      Рейтинг: +1028

      Romantic2010 > parevg 5 минут назад

      Но у него и другой есть же))Условия выполнены))

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      Рейтинг: +20

      Almo91 40 минут назад

      Овчинников в раму)

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      Рейтинг: +857

      loko-the_best > Almo91 15 минут назад

      И Лоськова убрать? и блан?

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