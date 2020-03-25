«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк

«Локомотив» собрал символическую сборную игроков разных стран, когда-либо выступавших за клуб. Среди прочих в нее включены Дмитрий Лоськов, Бранислав Иванович и Гжегож Крыховяк. Также в команду попал защитник Джейкоб Лекхето, которому 24 марта могло бы исполниться 46 лет.
- В настоящее время «Локомотив» находится на карантине из-за пандемии коронавируса
- Москвичи по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Локомотива»