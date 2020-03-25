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  • «Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк

«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк

25 марта 2020, 14:21
25

«Локомотив» собрал символическую сборную игроков разных стран, когда-либо выступавших за клуб. Среди прочих в нее включены Дмитрий Лоськов, Бранислав Иванович и Гжегож Крыховяк. Также в команду попал защитник Джейкоб Лекхето, которому 24 марта могло бы исполниться 46 лет.

  • В настоящее время «Локомотив» находится на карантине из-за пандемии коронавируса
  • Москвичи по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Иванович Бранислав Лекхето Джейкоб Крыховяк Гжегож
Комментарии (25)
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Almo91
1585137115
Овчинников в раму)
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loko-the_best
1585138971
Пелицолли (ит) Асатиани (гр) Родолфо (бр) Денисов В. (уз) Рыбус (пол) Диарра (фр) Буссуфа (мор) Фернандеш (пор) Обиора (ниг) Сычёв (рос) Ндой (сен) Ахаха
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loko-the_best
1585139264
Или вах состав) Поляков В. Денисов Асатиани Кверквелия Черевченко Оганесян Саркисян Пашинин Муджири Ашветия Джанашия
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VVM1964
1585140263
Ну чем то надо заниматься во время карантина )))
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BarStep
1585143045
Меня смущает позиция вратаря - уместней наверное Овчинников и думаю не хватает в этой команде Сенникова и Смертина. Отличные были футболисты
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Черкизовский Кот
1585147897
Джанашия был довольно средним игроком. Даже в сборной Грузии никогда не был основным. Обиора в 2001-м был очень крут. Правда, потом сдулся.
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shuravi01
1585158542
История.
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Nayturs
1585160652
Асатиани был круче Дюрицы
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