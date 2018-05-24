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Бранислав Иванович
Бранислав Иванович
Завершил карьеру
22 февраля 1984 (42)
#20 | Защитник
188 см | 78 кг
Сербия
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Публикации
Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет
24 мая
18
10 лучших футболистов, приезжавших в РПЛ доигрывать
2024.09.27 10:22
11
Тадич повторил рекорд сборной Сербии в матче с Россией
2024.03.21 21:15
РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия
2024.01.17 21:55
2
Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича
2023.08.14 18:08
5
Экс-защитник «Зенита» Иванович заразился коронавирусом
2020.11.09 12:31
Мозес перед переходом в «Спартак» советовался с Ивановичем и Одемвингие
2020.10.16 18:59
8
Иванович дебютирует за «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги против «Брентфорда»
2020.09.22 20:45
Фото
«Зенит» – Ивановичу: «Капитан, удачи в составе «мешков»!
2020.09.15 18:50
5
Иванович: «АПЛ – лучшая лига в мире. Рад вернуться»
2020.09.15 18:35
3
Фото
Иванович стал игроком «Вест Бромвича»
2020.09.15 18:28
6
Билич анонсировал переход Ивановича в «Вест Бромвич»
2020.09.11 17:17
1
Иванович может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»
2020.09.09 08:54
1
Иванович: «Скорее всего, продолжу карьеру в «Эвертоне»
2020.08.05 10:44
2
Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича
2020.07.30 17:08
8
Metaratings: «Вест Хэм» сделал предложение Ивановичу
2020.07.29 18:38
1
Видео
Иванович покинул «Зенит»
2020.07.29 12:40
13
Семак: «Ловрен во многом похож на Ивановича. Это хорошая замена»
2020.07.28 20:56
Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»
2020.07.28 13:50
4
Семак – о будущем Ивановича: «Все новости узнаете на следующей неделе»
2020.07.27 21:35
2
Novosti.rs: Иванович близок к переходу в «Эвертон»
2020.07.27 13:33
6
«Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем
2020.07.26 14:06
14
Фото
Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»
2020.07.25 21:29
14
Егоров: «По действующему контракту Иванович получает 4 миллиона в год. Подписывать новый с зарплатой в миллион он не готов»
2020.07.19 00:09
2
Bobsoccer: Халк не вернется в «Зенит»
2020.07.18 11:40
22
Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем
2020.07.09 15:57
8
Видео
Иванович открыл счет в матче с ЦСКА на второй минуте. Через семь минут «Зенит» удвоил преимущество
2020.06.20 19:24
14
Медведев опроверг, что «Зенит» не договорился с Ивановичем о продлении контракта
2020.06.08 20:31
3
Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона и может перейти в «Црвену Звезду»
2020.06.08 12:34
11
«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт
2020.05.21 20:20
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