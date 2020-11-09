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Бранислав Иванович
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
16
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Все новости
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
164
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
15:25
«Ахмат» – «Оренбург»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
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14:55
Тренер «Челси» Поттер назвал сроки восстановления Тиаго Силвы
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Бранислав Иванович - новости
#20 | Защитник
Имя
Бранислав
Фамилия
Иванович
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
22 февраля 1984 (39 лет)
Рост
188
Вес
78
Стоимость:
€ 800
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
9 ноября 2020
12:31
Экс-защитник «Зенита» Иванович заразился коронавирусом
16 октября 2020
18:59
Мозес перед переходом в «Спартак» советовался с Ивановичем и Одемвингие
9
22 сентября 2020
20:45
Иванович дебютирует за «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги против «Брентфорда»
15 сентября 2020
18:50
Фото
«Зенит» – Ивановичу: «Капитан, удачи в составе «мешков»!
5
18:35
Иванович: «АПЛ – лучшая лига в мире. Рад вернуться»
5
18:28
Фото
Иванович стал игроком «Вест Бромвича»
6
11 сентября 2020
17:17
Билич анонсировал переход Ивановича в «Вест Бромвич»
2
9 сентября 2020
08:54
Иванович может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»
2
5 августа 2020
10:44
Иванович: «Скорее всего, продолжу карьеру в «Эвертоне»
2
30 июля 2020
17:08
Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича
10
29 июля 2020
18:38
Metaratings: «Вест Хэм» сделал предложение Ивановичу
1
12:40
Видео
Иванович покинул «Зенит»
17
28 июля 2020
20:56
Семак: «Ловрен во многом похож на Ивановича. Это хорошая замена»
13:50
Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»
4
27 июля 2020
21:35
Семак – о будущем Ивановича: «Все новости узнаете на следующей неделе»
2
13:33
Novosti.rs: Иванович близок к переходу в «Эвертон»
6
26 июля 2020
14:06
«Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем
14
25 июля 2020
21:29
Фото
Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»
14
19 июля 2020
00:09
Егоров: «По действующему контракту Иванович получает 4 миллиона в год. Подписывать новый с зарплатой в миллион он не готов»
3
18 июля 2020
11:40
Bobsoccer: Халк не вернется в «Зенит»
22
9 июля 2020
15:57
Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем
9
20 июня 2020
19:24
Видео
Иванович открыл счет в матче с ЦСКА на второй минуте. Через семь минут «Зенит» удвоил преимущество
14
8 июня 2020
20:31
Медведев опроверг, что «Зенит» не договорился с Ивановичем о продлении контракта
7
12:34
Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона и может перейти в «Црвену Звезду»
11
21 мая 2020
20:20
«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт
11
10 апреля 2020
18:00
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2
25 марта 2020
14:21
Фото
«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк
25
12 февраля 2020
13:37
Иванович: «После вылета из ЛЧ мы хотим выиграть РПЛ и Кубок России»
4
2 февраля 2020
13:52
Иванович: «VAR – это не футбол. Если бы не было ошибок, «Реал» бы не выиграл ЛЧ 13 раз»
24
12:38
Иванович: «При всем уважении к болельщикам других команд, «Зенит» – это что-то особенное»
20
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