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    Novosti.rs: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

    Экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович вернется в АПЛ, утверждают Novosti.rs.

    Футболист ведет переговоры с «Эвертоном» – они находятся в завершающей стадии. Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти считает, что такой опытный игрок, как Иванович, будет очень полезен его команде.

    Серб играл в АПЛ за «Челси», с которым выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

    • Иванович был игроком «Зенита» с 2017 года.
    • В России он также выступал за «Локомотив».

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    Источник: Novosti.rs

    Сербский ежедневный таблоид, основанный в 1953 году. Одна из самых популярных газет в Сербии.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1784

      Genz 1 час назад

      Он последний год получал 4 миллиона евро. Зенит такие деньги дальше не готов платить и предложил 1 миллион на следующий год. Серб отказался

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      Рейтинг: +3719

      Давид59 1 час назад

      Я, конечно не большой специалист в этих делах, но мне кажется, если бы ему зимой продлили контракт, то в Эвертон он бы ушёл не свободным агентом, а за хорошие деньги.

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      Рейтинг: +40479

      portero 1 час назад

      Зенит деньги зажал Ивановичу, ну посмотрим угадали или нет.....

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      Рейтинг: +10840

      Garrincha58 1 час назад

      Зениту не нужен, а в АПЛ сгодится, рад за капитана

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