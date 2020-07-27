Novosti.rs: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

Экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович вернется в АПЛ, утверждают Novosti.rs.
Футболист ведет переговоры с «Эвертоном» – они находятся в завершающей стадии. Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти считает, что такой опытный игрок, как Иванович, будет очень полезен его команде.
Серб играл в АПЛ за «Челси», с которым выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
- Иванович был игроком «Зенита» с 2017 года.
- В России он также выступал за «Локомотив».
Источник: Novosti.rs
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