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  • Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича

Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича

14 августа 2023, 18:08
5

Стало известно, какой потолок зарплат был установлен в «Зените» после ухода защитника Бранислава Ивановича в 2020 году.

«После ухода Бранислава Ивановича из клуба (он был самым высокооплачиваемым легионером) с зарплатой в 4,2 млн евро, от руководства «Зенита» потребовали не заключать с игроками контракты с базовым окладом выше 4 млн евро.

Таким образом, Малком подписал контракт с зарплатой в 4 млн евро плюс бонусы за конкретные результаты, а его зарплата увеличилась только после переподписания контракта летом 2022 года», – сообщает «РБ Спорт».

  • Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

«Зенит» и «Спартак» сыграют уже в следующем туре. Успейте использовать специальный бонус для болельщиков и поставить на любимую команду без риска!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Малком
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1692028575
То есть нам сперва кинули инфу, что малколм получал 3.5, теперь оказывает 4 и это только первый контракт, а затем больше) Ох уж эти бамжи
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portero
1692031341
Удивительно... но зарплаты не такие и большие, значит проживание семьи, машины и прочее клуб предоставляет.
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diamondfan
1692045321
Бикфалви купить надо! Он нужен Зениту!
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