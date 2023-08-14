Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича

Стало известно, какой потолок зарплат был установлен в «Зените» после ухода защитника Бранислава Ивановича в 2020 году.

«После ухода Бранислава Ивановича из клуба (он был самым высокооплачиваемым легионером) с зарплатой в 4,2 млн евро, от руководства «Зенита» потребовали не заключать с игроками контракты с базовым окладом выше 4 млн евро.

Таким образом, Малком подписал контракт с зарплатой в 4 млн евро плюс бонусы за конкретные результаты, а его зарплата увеличилась только после переподписания контракта летом 2022 года», – сообщает «РБ Спорт».

Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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