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    • Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича

    Стал известен потолок зарплат в «Зените» после ухода Ивановича

    Стало известно, какой потолок зарплат был установлен в «Зените» после ухода защитника Бранислава Ивановича в 2020 году.

    «После ухода Бранислава Ивановича из клуба (он был самым высокооплачиваемым легионером) с зарплатой в 4,2 млн евро, от руководства «Зенита» потребовали не заключать с игроками контракты с базовым окладом выше 4 млн евро.

    Таким образом, Малком подписал контракт с зарплатой в 4 млн евро плюс бонусы за конкретные результаты, а его зарплата увеличилась только после переподписания контракта летом 2022 года», – сообщает «РБ Спорт».

    • Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените» 26
    Источник: «РБ Спорт»

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    14.08.2023 18:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -84

      diamondfan 9 часов назад

      Бикфалви купить надо! Он нужен Зениту!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4910

      Spirit_78 > diamondfan 9 часов назад

      Он хорош, но будет жаль, если по каким-то причинам не освоится. Гораздо интереснее видеть его главной звездой Урала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Айболид 13 часов назад

      Рыл после просера Уралу уже не остановить .)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Bez Imeni > Айболид 12 часов назад

      ага, они всё деньги чужие считают ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68729

      portero 13 часов назад

      Удивительно... но зарплаты не такие и большие, значит проживание семьи, машины и прочее клуб предоставляет.

      0
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      Рейтинг: +15838

      Алексей З 14 часов назад

      врут как дышат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      FCSpartakM 14 часов назад

      То есть нам сперва кинули инфу, что малколм получал 3.5, теперь оказывает 4 и это только первый контракт, а затем больше) Ох уж эти бамжи

      2
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      Рейтинг: +2636

      Болотоход 14 часов назад

      Бредятина газпромовская!!
      Не один адекватный человек в эту утятину не поверит!!
      Там от 4 минимум только зп начинается

      1
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      Рейтинг: +19025

      paracetamol > Болотоход 14 часов назад

      Завидуешь? Таким как ты п-болам с дивана подобного не видать!

      6
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