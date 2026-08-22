Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию

Луис Гарсия, агент вингера Малкома, ответил, были ли у игрока варианты возвращения в РПЛ.
«Возвращение в Россию? Предложений не было, он быстро согласовал контракт с «Аль-Джазирой», – сказал агент.
- 29-летний бразилец, имеющий российский паспорт, 21 августа перешел из саудовского «Аль-Хиляля» в эмиратскую «Аль-Джазиру».
- С августа 2019 года по июль 2023-го он выступал за «Зенит».
- В этом сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 1 матч и забил 1 гол. В сезоне-2025/26 он в 40 встречах отметился 9 голами и 11 ассистами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»