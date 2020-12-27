|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2021
|24' -37'
|Челси (Лондон)
|2:5
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.02.2021
|79' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.02.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|26.01.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:5
|Манчестер Сити (Манчестер)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2021
|1' -66'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:4
|Арсенал (Лондон)
|29.12.2020
|46' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:5
|Лидс (Лидс)
|27.12.2020
|90' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.12.2020
|78' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.12.2020
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|88'
|06.12.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:5
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.11.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2'
|21.11.2020
|1' -79'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.11.2020
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.10.2020
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)