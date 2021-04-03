Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бранислав Иванович - статистика

Завершил карьеру
22 февраля 1984 (42)
#20 | Защитник
188 см | 78 кг
Сербия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2 : 5
03.04.2021
Вест Бромвич
24' - 37'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
27.02.2021
Брайтон
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
02.02.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 2
30.01.2021
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0 : 5
26.01.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2 : 1
19.01.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
16.01.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0 : 4
02.01.2021
Арсенал
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0 : 5
29.12.2020
Лидс
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1 : 1
27.12.2020
Вест Бромвич
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0 : 3
20.12.2020
Астон Вилла
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1 : 1
15.12.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
2 : 1
12.12.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
88'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1 : 5
06.12.2020
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1 : 0
28.11.2020
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
2'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
21.11.2020
Вест Бромвич
1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2 : 0
02.11.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
1 : 1
26.10.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0 : 0
19.10.2020
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2 : 0
04.10.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
1
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
7
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Определен лучший вратарь РПЛ по проценту отраженных ударов
09:09
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+