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    Бранислав Иванович - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Бранислав
    Фамилия Иванович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2021 24' -37' Челси (Лондон) 2:5 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.02.2021 79' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    02.02.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.01.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    26.01.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:5 Манчестер Сити (Манчестер)
    19.01.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.01.2021 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2021 1' -66' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:4 Арсенал (Лондон)
    29.12.2020 46' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:5 Лидс (Лидс)
    27.12.2020 90' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.12.2020 78' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    15.12.2020 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.12.2020 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    88'
    06.12.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:5 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.11.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    2'
    21.11.2020 1' -79' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2020 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.10.2020 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Бернли (Бернли)
    04.10.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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