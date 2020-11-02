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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 02 ноября 2020
Фулхэм
02.11.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
26'
Б. Рид
30'
О. Эйна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Замена
Д. Брайан
️️️️
А. Лукман
90'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
85'
Желтая карточка
Х. Рид
83'
70'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Ф. Кровинович
69'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Желтая карточка
А. Лукман
57'
56'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Перейра
56'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Ливермор
Желтая карточка
Б. Рид
55'
47'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Лемина
46'
ГОЛ! 2:0!
О. Эйна
Пас отдал
А. Митрович
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
А. Митрович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
4
Адарабиойо
2
Андерсен
33
Робинсон
34
Эйна
99
Лемина
99
Ангисса
10
Кэрни
14
Рид
9
Митрович
11
Лукман
4-1-3-1-1
26
Джонстон
6
Аджайи
22
Таунсенд
2
Ферлонг
20
Иванович
8
Ливермор
8
Галлахер
10
Кровинович
19
Диангана
10
Перейра
9
Грант
11
Лукман
23
Брайан
23
Брайан
11
Лукман
99
Лемина
6
Рид
6
Рид
99
Лемина
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
8
Ливермор
14
Сойерс
14
Сойерс
8
Ливермор
10
Кровинович
25
Филлипс
25
Филлипс
10
Кровинович
10
Перейра
47
Робинсон
47
Робинсон
10
Перейра
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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