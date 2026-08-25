Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем» пройдет 26 августа 2026 года в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяева представляют Премьер-лигу и имеют преимущество класса, однако их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости выступают в Чемпионшипе, но находятся в феноменальной форме: семь побед подряд, при этом они забивают в восьми последних матчах. В очных встречах у команд почти равная история, но на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» не проигрывает в пяти из семи последних игр. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, которые выше классом и играют дома, или гости, находящиеся на пике формы и способные преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Ньюкасл» сделает ставку на домашнюю поддержку и класс игроков Премьер-лиги. Команда забивает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Вест Бромвичем» «Ньюкасл» не уступает в пяти из семи последних игр, что даeт ему психологическое преимущество. Однако оборона хозяев вызывает тревогу: в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В стартовых турах Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и более высокий класс должны помочь «Ньюкаслу» пройти в следующий раунд, хотя гости способны доставить проблемы.

«Вест Бромвич» подходит к матчу на волне успеха: команда выиграла семь последних матчей, а еe атака забивает в восьми последних встречах, в среднем принося 3,00 гола за последние пять игр – впечатляющий показатель для клуба Чемпионшипа. Оборона гостей также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, хотя они пропускают в трeх последних играх. В стартовых турах Чемпионшипа «Вест Бромвич» обыграл «Бернли» (3:1) и «Норвич» (2:1), а в Кубке лиги разгромил «Ротерхэм» (4:1). Однако в очных встречах с «Ньюкаслом» у гостей нет явного преимущества – исторически команды почти равны (40 побед у «Вест Бромвича» против 39 у «Ньюкасла»), но на выезде они уступали в последних матчах. Гостям будет сложно противостоять сопернику из высшего дивизиона на его поле, несмотря на их отличную форму.

Итоговый вывод: несмотря на великолепную форму «Вест Бромвича», «Ньюкасл» имеет преимущество домашнего поля и класса, а также положительную очную статистику на «Сент-Джеймс Парк». Хозяева должны одержать победу, хотя гости способны забить благодаря своей атакующей эффективности. Ожидается, что «Ньюкасл» пройдeт в следующий раунд с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии у команд практически равные показатели: «Вест Бромвич» имеет 40 побед против 39 у «Ньюкасла», ещe 31 матч завершился вничью. Однако на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма «Вест Бромвича» впечатляет – семь побед подряд, но все они были одержаны в Чемпионшипе и Кубке лиги против команд своего уровня. «Ньюкасл» стабильно забивает в Премьер-лиге, и его атакующий потенциал должен перевесить хорошую форму гостей. Класс и домашний фактор склоняют чашу весов в пользу хозяев, несмотря на впечатляющую серию «Вест Бромвича».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ньюкасла» с разницей как минимум в два мяча. Класс Премьер-лиги, домашняя поддержка и положительная очная статистика на «Сент-Джеймс Парк» должны помочь хозяевам преодолеть сопротивление «Вест Бромвича», несмотря на впечатляющую форму гостей. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Ньюкасла» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем» состоится 26 августа 2026 года в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.