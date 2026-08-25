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«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027

25 августа 2026 11:05
Ньюкасл - Вест Бромвич
26 авг. 2026, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5)
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Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем» пройдет 26 августа 2026 года в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяева представляют Премьер-лигу и имеют преимущество класса, однако их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости выступают в Чемпионшипе, но находятся в феноменальной форме: семь побед подряд, при этом они забивают в восьми последних матчах. В очных встречах у команд почти равная история, но на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» не проигрывает в пяти из семи последних игр. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, которые выше классом и играют дома, или гости, находящиеся на пике формы и способные преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Ньюкасл» сделает ставку на домашнюю поддержку и класс игроков Премьер-лиги. Команда забивает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Вест Бромвичем» «Ньюкасл» не уступает в пяти из семи последних игр, что даeт ему психологическое преимущество. Однако оборона хозяев вызывает тревогу: в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. В стартовых турах Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и более высокий класс должны помочь «Ньюкаслу» пройти в следующий раунд, хотя гости способны доставить проблемы.

«Вест Бромвич» подходит к матчу на волне успеха: команда выиграла семь последних матчей, а еe атака забивает в восьми последних встречах, в среднем принося 3,00 гола за последние пять игр – впечатляющий показатель для клуба Чемпионшипа. Оборона гостей также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, хотя они пропускают в трeх последних играх. В стартовых турах Чемпионшипа «Вест Бромвич» обыграл «Бернли» (3:1) и «Норвич» (2:1), а в Кубке лиги разгромил «Ротерхэм» (4:1). Однако в очных встречах с «Ньюкаслом» у гостей нет явного преимущества – исторически команды почти равны (40 побед у «Вест Бромвича» против 39 у «Ньюкасла»), но на выезде они уступали в последних матчах. Гостям будет сложно противостоять сопернику из высшего дивизиона на его поле, несмотря на их отличную форму.

Итоговый вывод: несмотря на великолепную форму «Вест Бромвича», «Ньюкасл» имеет преимущество домашнего поля и класса, а также положительную очную статистику на «Сент-Джеймс Парк». Хозяева должны одержать победу, хотя гости способны забить благодаря своей атакующей эффективности. Ожидается, что «Ньюкасл» пройдeт в следующий раунд с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии у команд практически равные показатели: «Вест Бромвич» имеет 40 побед против 39 у «Ньюкасла», ещe 31 матч завершился вничью. Однако на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма «Вест Бромвича» впечатляет – семь побед подряд, но все они были одержаны в Чемпионшипе и Кубке лиги против команд своего уровня. «Ньюкасл» стабильно забивает в Премьер-лиге, и его атакующий потенциал должен перевесить хорошую форму гостей. Класс и домашний фактор склоняют чашу весов в пользу хозяев, несмотря на впечатляющую серию «Вест Бромвича».

Личные встречи
Побед - 10 (43%)
Ничьих - 7 (30%)
Побед - 6 (26%)
38
Забитых мячей
34
1.65
В среднем за матч
1.48
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
4 : 2
23.01.2010
Ньюкасл
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл
3 : 3
22.05.2011
Вест Бромвич
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ньюкасл
3 : 2
26.08.2026
Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0 : 0
07.03.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
2 : 1
12.12.2020
Вест Бромвич
Англия. Кубок, 1/8 финала
Вест Бромвич
2 : 3
03.03.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
0 : 1
28.04.2018
Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
2 : 2
28.11.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
1 : 0
06.02.2016
Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Бромвич
1 : 0
28.12.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл
1 : 1
09.05.2015
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Бромвич
0 : 2
09.11.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Бромвич
1 : 0
01.01.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл
2 : 1
30.11.2013
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 1
20.04.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ньюкасл
2 : 1
28.10.2012
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Бромвич
1 : 3
25.03.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
2 : 3
21.12.2011
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл
3 : 3
22.05.2011
Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Бромвич
3 : 1
05.12.2010
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
4 : 2
23.01.2010
Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
18.01.2010
Вест Бромвич
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 1
08.08.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Бромвич
2 : 3
07.02.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
2 : 1
28.10.2008
Вест Бромвич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
24
Эвен Жауэн
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
12
Малик Тиав
(К) ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Стюр
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
17
Базумана Туре
ЛФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Вест Бромвич
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Джордж Кэмпбелл
(К) ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
12
Alex Williams
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
29
Harry Whitwell
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
9
B. Stewart
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ньюкасл
21
Лукаш Хорничек
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Вест Бромвич
1
Макс О'Лири
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
35
Matthew Crowther
ЦП
37
Олли Босток
АП
23
Tammer Bany
ЦФ
3-3-2-2
24
Жауэн
37
Дедич
4
Ботман
12
Тиав
3
Холл
14
Стюр
28
Уиллок
41
Рэмзи
23
Мерфи
17
Туре
27
Вольтемаде
4-2-3-1
13
Ингрэм
6
Кэмпбелл
2
Мефам
12
22
Таунсенд
17
Диаките
20
Нзингула
11
Морган
29
21
Прайс
9
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
14
Стюр
67
Майли
67
Майли
14
Стюр
28
Уиллок
9
Висса
9
Висса
28
Уиллок
17
Туре
11
Барнс
11
Барнс
17
Туре
20
Нзингула
4
Стайлс
4
Стайлс
20
Нзингула
17
Диаките
8
Моламби
8
Моламби
17
Диаките
29
23
23
29
7
Майре
7
Майре
21
Прайс
37
Босток
37
Босток
21
Прайс
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Бромвич
14
Шон Нив
ЦФ
8
Аладжи Бамба
ОП
21
Лукаш Хорничек
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Макс О'Лири
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
35
Matthew Crowther
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
14
Шон Нив
ЦФ
8
Аладжи Бамба
ОП
21
Лукаш Хорничек
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
35
Matthew Crowther
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Джеймс Моррисон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ньюкасла» с разницей как минимум в два мяча. Класс Премьер-лиги, домашняя поддержка и положительная очная статистика на «Сент-Джеймс Парк» должны помочь хозяевам преодолеть сопротивление «Вест Бромвича», несмотря на впечатляющую форму гостей. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Ньюкасла» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем» состоится 26 августа 2026 года в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Кубок лиги Вест Бромвич Ньюкасл
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