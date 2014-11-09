Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ньюкасл
Вест Бромвич - Ньюкасл: обзор матча 09 ноября 2014
Вест Бромвич
09.11.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
45+1'
А. Перес
62'
Ф. Колоччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ньюкасл
82'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Кабелла
78'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Колоччини
78'
Замена
М. Уильямсон
️️️️
С. Амеоби
Замена
Г. Самарас
️️️️
Г. Дорранс
76'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Ю. Мулумбу
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Колоччини
Пас отдал
Д. Янмат
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Янмат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
15
Поконьоли
15
Доусон
15
Лескотт
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Дорранс
11
Брант
28
Аничебе
38
Бераино
4-3-1-2
23
Крул
14
Дамметт
2
Колоччини
22
Янмат
21
Айдара
17
Сиссоко
17
Абид
4
Коулбэк
5
Кабелла
10
Амеоби
22
Перес
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
21
Мулумбу
29
Сессеньон
29
Сессеньон
21
Мулумбу
18
Дорранс
30
Самарас
30
Самарас
18
Дорранс
5
Кабелла
5
Тэйлор
5
Тэйлор
5
Кабелла
10
Амеоби
5
Уильямсон
5
Уильямсон
10
Амеоби
2
Колоччини
94
Гуффран
94
Гуффран
2
Колоччини
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ньюкасл
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+