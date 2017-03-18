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    Алан Ирвин

    Тренер
    Имя Алан
    Фамилия Ирвин
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 12 июля 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Норвич Сити 7 4 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2017 Норвич Сити 2 : 0 Барнсли
    05.04.2017 Хаддерсфилд Таун 3 : 0 Норвич Сити
    14.04.2017 Норвич Сити 1 : 3 Фулхэм
    17.04.2017 Престон 1 : 3 Норвич Сити
    21.04.2017 Норвич Сити 2 : 0 Брайтон
    29.04.2017 Лидс 3 : 3 Норвич Сити
    07.05.2017 Норвич Сити 4 : 0 Куинз Парк Рейнджерс
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