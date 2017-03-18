Алан Ирвин - статистика
Тренер
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Ирвин
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|12 июля 1958
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Ирвин
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|12 июля 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Норвич Сити
|7
|4
|2
|1
|Дата
|Матч
|18.03.2017
|Норвич Сити
|2 : 0
|Барнсли
|05.04.2017
|Хаддерсфилд Таун
|3 : 0
|Норвич Сити
|14.04.2017
|Норвич Сити
|1 : 3
|Фулхэм
|17.04.2017
|Престон
|1 : 3
|Норвич Сити
|21.04.2017
|Норвич Сити
|2 : 0
|Брайтон
|29.04.2017
|Лидс
|3 : 3
|Норвич Сити
|07.05.2017
|Норвич Сити
|4 : 0
|Куинз Парк Рейнджерс