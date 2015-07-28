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    Андре Уисдом

    #14 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Уисдом
    Состав Без клуба
    Родной город Лидс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
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