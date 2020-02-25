Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андре Уисдом - статистика

Завершил карьеру
9 мая 1993 (33), Лидс
#14 | Защитник
186 см | 78 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
12
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
25.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Дерби Каунти
1 : 1
21.02.2020
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
15.02.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
3 : 2
12.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
2 : 3
08.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Дерби Каунти
4 : 0
31.01.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лутон Таун
3 : 2
28.01.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
1 : 0
18.01.2020
Халл Сити
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Мидлсбро
2 : 2
11.01.2020
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
2 : 1
02.01.2020
Барнсли
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
2 : 1
30.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
26.12.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
3 : 0
21.12.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 1
14.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
1 : 1
11.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
07.12.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
1 : 0
23.11.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
09.11.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
2 : 0
02.11.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 0
26.10.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
3 : 0
19.10.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
2 : 0
05.10.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Главные новости
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
7
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+