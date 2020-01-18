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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Халл Сити
Дерби Каунти - Халл Сити: обзор матча 18 января 2020
Дерби Каунти
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Халл Сити
Желтая карточка
Т. Лоуренс
86'
Желтая карточка
А. Уисдом
81'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
3-2-1-2
29
Хамер
3
Лоу
14
Уисдом
2
Богль
14
Холмс
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
32
Руни
29
Уогхорн
2-2-2
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
20
Элдер
36
Ирвин
20
Боуэн
9
Магеннис
Остались в запасе
Дерби Каунти
Халл Сити
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Дерби Каунти - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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