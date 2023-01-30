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    «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

    Новый клуб российского вратаря Никиты Хайкина встретится с действующим чемпионом АПЛ «Манчестер Сити».

    Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.

    «Саутгемптон»«Лутон Таун» / «Гримсби Таун»

    «Лестер»«Блэкберн» / «Бирмингем Сити»

    «Сток Сити»«Брайтон»

    «Рексхэм» / «Шеффилд Юнайтед»«Тоттенхэм»

    «Фулхэм» / «Сандерленд»«Лидс»

    «Бристоль Сити»«Манчестер Сити»

    «Манчестер Юнайтед»«Дерби Каунти» / «Вест Хэм»

    «Ипсвич Таун» / «Бернли»«Шеффилд Уэнсдэй» / «Флитвуд Таун»

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    Источник: твиттер Кубка Англии

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    30.01.2023 22:44
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