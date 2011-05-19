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Англия. Чемпионшип
Команды
Саутгемптон
€ 114,95 млн
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Сент-Мэри
Сайт:
http://www.saintsfc.co.uk/index.asp
Тренер:
Тонда Экерт
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«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Трансляция
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25 августа
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24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
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Аршавин ответил, стоит ли Сперцяну переходить в «Саутгемптон»
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Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Саутгемптон» – «Лестер»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
13 февраля
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Трансляция
«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:50
Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»
2025.09.03 13:36
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«Вест Хэм» объявил о новом трансфере за 44 миллиона
2025.08.29 12:27
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
2025.08.28 00:50
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
2025.08.25 12:00
«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности
2025.08.24 19:52
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Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
2025.08.21 18:06
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«Краснодар» ответил на улучшенное предложение «Саутгемптона» по Сперцяну
2025.08.21 16:16
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«Саутгемптон» сделал улучшенное предложение по Сперцяну
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Смолов ответил, стоит ли Сперцяну переходить в клуб Чемпионшипа
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Агент Сперцяна рассказал об обещаниях «Краснодара» для игрока
2025.08.21 11:26
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