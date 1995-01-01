- 25 февраля
- 13:58 «Манчестер Юнайтед» пришлось переносить матч АПЛ из-за Лиги Европы
- 24 февраля
- 14:58 Экс-тренер «Шинника» будет возглавлять «Саутгемптон» до конца сезона 2
- 19 февраля
- 16:04 Фото Определен лучший игрок топ-5 лиг Европы последних 10 лет по проценту реализации штрафных 2
- 12:15 Энцо – лучший игрок «Челси» в матче с «Саутгемптоном» по 5 показателям 5
- 18 февраля
- 23:09 Поттер взял на себя ответственность за поражение «Челси» от последней команды АПЛ 3
- 20:22 Фото Аспиликуэта покинул матч с «Саутгемптоном» на носилках и в кислородной маске 2
- 20:04 АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1) 7
- 18:31 Фото «Челси» почтил память Атсу перед игрой с «Саутгемптоном» 1
- 14 февраля
- 14:41 «Саутгемптон» определился с новым главным тренером
- 12 февраля
- 13:41 «Саутгемптон» уволил тренера Джонса. Он проработал в клубе три месяца
- 11 февраля
- 10:44 Фото «Челси» купил 17-летнего нападающего «Саутгемптона»
- 1 февраля
- 10:31 Фото «Саутгемптон» совершил рекордный трансфер, купив игрока «Ренна» 1
- 01:01 Кубок лиги. «Ньюкасл» победил «Саутгемптон (2:1) и вышел в финал турнира
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 21 января
- 19:10 Фото Матч АПЛ прервали из-за беспилотника над полем 3
- 18 января
- 11:45 Набиуллин назвал клуб АПЛ, который им интересовался
- 12 января
- 07:27 Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги 1
- 00:53 Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел из турнира, проиграв Саутгемптону» (0:2) 3
- 10 января
- 00:34 «Саутгемптон» купил аргентинского полузащитника за 13,65 миллиона
- 9 января
- 21:09 «Челси» определился с альтернативой Энцо Фернандесу
- 7 января
- 17:44 Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала