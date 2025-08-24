Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности

«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности

Вчера, 19:52
4

Срок контракта полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году, а не в 2026-м, как сообщалось ранее.

Этим летом «быки» получали только одно предложение о продаже хавбека – от «Саутгемптона» за 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи. При этом никаких сложностей по переводу денег от английского клуба не существует.

«Это отмазки «быков», которыми они пытаются объяснить, почему не отпускают игрока сборной Армении. Вместе с тем, Сперцян не настаивал на своем переходе. Галицкий уговорил воспитанника подождать более достойного, по его мнению, клуба + давил на то, что в «Краснодаре» тот звезда и любимец, а там обычный игрок», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что до этого у «Краснодара» было только одно предложение по трансферу Сперцяна – от «Аякса» летом 2023 года. Тогда нидерландский клуб был готов заплатить 8,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами.

  • 25-летний Сперцян в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 9 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.
  • Он выступает за «быков» всю карьеру.

Еще по теме:
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию 1
Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара» 4
Мусаев – о будущем Сперцяна в «Краснодаре»: «Не держим его насильно» 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1756055604
Логично.
Ответить
темирхан
1756064160
не надо выделять акцент, что он игрок сборной армении! он Россиянин.
Ответить
Dr Metal
1756064345
Про Влашича не забывайте, ребята. Англичане те ещё жуки. Когда им надо они делают, а как деньги в Россию им нельзя. Кинут 100%
Ответить
Главные новости
Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»
07:44
6:0 «Краснодара», новые выходки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
2
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»
Вчера, 23:44
1
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Талалаев перед игрой с «Сочи» не пожал руку арбитру
00:39
2
Талалаев прокомментировал победу над «Сочи», упомянув Малахова
00:13
ВидеоРечь Талалаева перед «Балтикой» после победы над «Сочи»
Вчера, 23:53
1
Челестини оценил дебют новичков ЦСКА
Вчера, 23:32
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Петров из «Балтики»: «Своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче»
Вчера, 22:33
2
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»
Вчера, 21:59
7
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:58
Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»
Вчера, 21:50
ВидеоДзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон»
Вчера, 21:41
20
В «Динамо» высказались о ситуации с использованием снюса Луневым
Вчера, 21:35
Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»
Вчера, 21:20
4
Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»
Вчера, 21:12
4
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 20:57
2
Генич сказал, стоит ли Глушенкову уходить из «Зенита»
Вчера, 20:53
Тренер «Акрона» назвал лучшую команду России
Вчера, 20:40
Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»
Вчера, 20:16
10
Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит»
Вчера, 20:00
1
«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности
Вчера, 19:52
4
Экс-тренер «Спартака»: «Команда со Станковичем эволюционирует»
Вчера, 19:39
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:27
РПЛ. ЦСКА победил «Акрон»
Вчера, 19:27
20
Мусаев – о будущем Сперцяна в «Краснодаре»: «Не держим его насильно»
Вчера, 19:12
1
Тюкавин высказался о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:56
3
Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»
Вчера, 18:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 