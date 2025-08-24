«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности

Срок контракта полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году, а не в 2026-м, как сообщалось ранее.

Этим летом «быки» получали только одно предложение о продаже хавбека – от «Саутгемптона» за 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи. При этом никаких сложностей по переводу денег от английского клуба не существует.

«Это отмазки «быков», которыми они пытаются объяснить, почему не отпускают игрока сборной Армении. Вместе с тем, Сперцян не настаивал на своем переходе. Галицкий уговорил воспитанника подождать более достойного, по его мнению, клуба + давил на то, что в «Краснодаре» тот звезда и любимец, а там обычный игрок», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что до этого у «Краснодара» было только одно предложение по трансферу Сперцяна – от «Аякса» летом 2023 года. Тогда нидерландский клуб был готов заплатить 8,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами.