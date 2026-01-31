Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Саусь сформулировал, в чем «Спартак» принципиально лучше «Балтики»

Саусь сформулировал, в чем «Спартак» принципиально лучше «Балтики»

Вчера, 23:06
6

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на клубном ютуб-канале поделился впечатлениями от первых дней в клубе.

  • Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Отличные впечатления, команда – топ! Уровень подготовки, медицинский штаб, административный… Очень много людей в штабе, еще не со всеми даже успел познакомиться. Очень приятно с такими игроками разделять поле.

Скорости намного выше, нежели были в прошлой команде. Надеюсь, что дальше будем набирать форму и найдем общий язык на поле», – сказал Саусь.

Еще по теме:
Ловчев оценил трансфер Сауся в «Спартак» 7
Орлов расстроен из-за перехода Сауся в «Спартак» 5
Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769895691
лишь бы без травм и хорошо подготовился к весне..
Ответить
Боцман59rus
1769914901
_ скорости настолько высокие, что умудрились в очных встречах с Балтикой слить всё что можно ...позорники
Ответить
Прокс
1769922028
Ну и недоклуб ниже из Москва-Швеи,забыл добавить!!!
Ответить
Интерес
1769929525
...правда, Вася утонул.Трижды.
Ответить
Zenmaster84
1769934949
ЛИЗУН - однако оказался ...
Ответить
Vitaga
1769959446
ключевые слова -... очень много людей в штабе. в Спартаке действительно слишком много тех кто мешает и убивает клуб.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом
19:34
«Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»
19:20
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты
19:02
2
ФотоЦСКА может подписать бразильца из «Спортинга»
18:26
2
Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте
18:10
11
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
17:54
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
ФотоБеллингем получил травму и покинул поле в слезах
16:38
2
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Все новости
Все новости
Тихонов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
19:41
ФотоКлуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
18:45
ВидеоБаринов продолжает «щемить» Кругового в ЦСКА
18:18
1
ВидеоАльба наказал игроков «Ростова» после поражения от команды Первой лиги
18:07
2
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Черданцев рассказал, как едва не остался без ноги
17:50
Агент Чернова оценил вариант с возвращением защитника в «Спартак»
17:49
ФотоИгрок «Зенита» перешел в клуб Второй лиги
17:34
Легионер «Зенита» нацелился завоевать с клубом много титулов
17:07
3
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
Кержаков объяснил, почему пока не получил новой работы
16:25
Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»
16:12
8
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Тихонов высказался о действиях руководства «Спартака»
15:48
7
Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Джона Джона
15:39
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
15:27
4
Агент назвал 3 страны, в которых востребован Сперцян
15:13
3
Информация об адаптации Баринова в ЦСКА
14:50
Смолов назвал самого перспективного игрока России
14:35
2
Черданцев определил, в чем Москва – лучший город мира
13:59
10
«Рубин» при Артиге может стать «агентской» командой
13:41
4
Все высшее руководство «Спартака» может смениться в ближайшие месяцы
13:36
6
Гасилин объяснил, как «Зенит» будет играть при Джоне Джоне
13:08
1
Клубы Италии и Испании следят за российским игроком
12:55
3
Тарпищев сформулировал главную проблему «Спартака»
12:42
1
Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
11:59
14
Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс УЕФА
11:53
3
Горшков рассказал об атмосфере в «Зените»
10:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 