Саусь сформулировал, в чем «Спартак» принципиально лучше «Балтики»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на клубном ютуб-канале поделился впечатлениями от первых дней в клубе.

Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Отличные впечатления, команда – топ! Уровень подготовки, медицинский штаб, административный… Очень много людей в штабе, еще не со всеми даже успел познакомиться. Очень приятно с такими игроками разделять поле.

Скорости намного выше, нежели были в прошлой команде. Надеюсь, что дальше будем набирать форму и найдем общий язык на поле», – сказал Саусь.