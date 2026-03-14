В «Спартаке» назвали причину неучастия Сауся в матче с родным «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал неучастие Владислава Сауся в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Саусь получил небольшое повреждение на тренировке, поэтому не сможет принять участие в игре», – сказал Зеленов.