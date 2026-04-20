Стало известно, когда Саусь может вернуться в состав «Спартака»

Правый полузащитник «Спартака» Владислав Саусь близок возвращению на поле после травмы.

Он должен быть готов выйти на поле в следующем матче красно-белых 23 апреля дома с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.

Сауся не было в заявке на домашнюю игру «Спартака» с «Ахматом» (3:1) 19 апреля. В пресс-службе красно-белых сообщили, что футболиста решили поберечь и не задействовать в этой игре.