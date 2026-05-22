«Рыцарь Роналду» поднял чемпионский кубок Саудовской Аравии

Футболисты «Аль-Насра» получили трофей по случаю победы в саудовской Премьер-лиге-2025/26.
На церемонию награждения они вышли с надписью «рыцарь» на футболках над фамилией.
Последним золотую медаль вручили капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Затем он взял в руки чемпионский кубок, подошел к партнерам по команде и поднял трофей.
- Роналду оформил дубль в чемпионском матче и расплакался.
- Он выиграл первый официальной трофей в Саудовской Аравии.
- «Аль-Наср» стал чемпионом впервые с 2019 года.
Фото: кадры из трансляции Thmanyah Sports
Источник: «Бомбардир»