«Рыцарь Роналду» поднял чемпионский кубок Саудовской Аравии

Футболисты «Аль-Насра» получили трофей по случаю победы в саудовской Премьер-лиге-2025/26.

На церемонию награждения они вышли с надписью «рыцарь» на футболках над фамилией.

Последним золотую медаль вручили капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Затем он взял в руки чемпионский кубок, подошел к партнерам по команде и поднял трофей.

Роналду оформил дубль в чемпионском матче и расплакался.

Он выиграл первый официальной трофей в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» стал чемпионом впервые с 2019 года.

