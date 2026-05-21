Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором высказался о будущем Александра Кокорина.

35-летний нападающий стал свободным агентом после истечения контракта с «Арисом».

«Я жду, что он купит «Металлист Королев». Кокорин поможет областному футболу, наукограду и генеральному директору клуба.

Он может быть там игроком или играющим тренером. Поэтому ждем. Думаю, денег на эту покупку у него хватит», – заявил Губерниев.