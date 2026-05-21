Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором высказался о будущем Александра Кокорина.
35-летний нападающий стал свободным агентом после истечения контракта с «Арисом».
«Я жду, что он купит «Металлист Королев». Кокорин поможет областному футболу, наукограду и генеральному директору клуба.
Он может быть там игроком или играющим тренером. Поэтому ждем. Думаю, денег на эту покупку у него хватит», – заявил Губерниев.
- Кокорин выступал за «Арис» с августа 2022 года.
- Он провел за кипрский клуб 114 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.
- В сезоне-2025/26 форвард не совершил ни одного результативного действия в 22 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»