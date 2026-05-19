Губерниев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ – это не Семак

Комментатор Дмитрий Губерниев определил лучшего тренера в прошедшем сезоне РПЛ. По его мнению, это Андрей Талалаев из «Балтики».

«Лучший тренер чемпионата – Талалаев. «Балтика» заняла шестое место – этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу. Но по своим решениям, методике, своей харизме…

Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова – и всe будет вообще отлично!» – сказал Губерниев.