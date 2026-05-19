Назван европейский клуб, который может возглавить Талалаев

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может продолжить карьеру в Греции.
Российский специалист рассматривается в ПАОК. Его хочет пригласить президент клуба Иван Саввиди. Он проявляет интерес ко всему тренерскому штабу Талалаева.
Если Талалаеву поступит предложение, он с высокой вероятностью согласится из-за желания поработать в Европе. У него есть договоренность с руководством «Балтики» на этот случай.
- Талалаев возглавляет «Балтику» с осени 2024 года. В этом сезоне команда заняла шестое место в РПЛ.
- ПАОК финишировал на третьем месте в чемпионате Греции и сыграет в квалификации Лиги Европы.
Источник: «МЯЧ RU»