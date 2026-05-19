Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван европейский клуб, который может возглавить Талалаев

Назван европейский клуб, который может возглавить Талалаев

Вчера, 08:39
7

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может продолжить карьеру в Греции.

Российский специалист рассматривается в ПАОК. Его хочет пригласить президент клуба Иван Саввиди. Он проявляет интерес ко всему тренерскому штабу Талалаева.

Если Талалаеву поступит предложение, он с высокой вероятностью согласится из-за желания поработать в Европе. У него есть договоренность с руководством «Балтики» на этот случай.

  • Талалаев возглавляет «Балтику» с осени 2024 года. В этом сезоне команда заняла шестое место в РПЛ.
  • ПАОК финишировал на третьем месте в чемпионате Греции и сыграет в квалификации Лиги Европы.

Еще по теме:
Талалаев – о «Балтике»: «Вся команда весной беременная» 5
Талалаев сделал вывод из дисквалификаций: «Но меняться кардинально не собираюсь»
Пономарев – тренеру РПЛ: «Зачем ты ведешь себя так, дурила?» 5
Источник: «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Балтика ПАОК Талалаев Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1779169447
Европейские чемпионаты отличаются от Российского!
Ответить
Интерес
1779176465
Дрессировщик Талалаев, в сочетании с пистолетом Саввиди-это страшная угроза футбольной Европе!
Ответить
СПОРТ 21 века
1779182171
Судя по всему, не согласится он работать с Саввиди. У него с ним натянутые отношения. Странно, что "грек" вообще его рассматривает. Может, кто-то попросил это сделать, чтобы подложить Балтике свiнью? А почему такого не может быть? Спартак же поступил подло с Саусем (ни себе ни людям, и ценник в 20 млн евро поставил). Саввиди тоже может пойти по тому же пути. В любом случае, если Талалаев покинет Балтику, лучше жизнь его не станет. Но, судя по тому, что он говорил на пресс-конференции, этого не случится. Видно было, что с этой командой он планирует связать как минимум ещё один сезон. И план работы, похоже, у его тренерского штаба расписан быстрее, чем у любого клуба РПЛ. Даже в Зените ещё не думали о следующем сезоне, а Талалаев уже знает, кто в Балтику придёт и с кем она сыграет на сборах. Это и есть большой профессионализм...
Ответить
DMитрий
1779182524
Талалай опоздал, - Жозе Моуринью закрыл это место.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 