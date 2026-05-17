Талалаев – о «Балтике»: «Вся команда весной беременная»

17 мая, 17:27
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил отсутствие Ильи Петрова в заявке на матч с «Динамо».

«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем. Мне кажется, у нас вся команда весной беременная (улыбается). Немножко не хватает быстрых и резких движений (смеется).

В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», – сказал Талалаев.

  • Матч «Балтика» – «Динамо» пройдет сегодня в Калининграде, начало – в 18:00 мск.
  • «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика Петров Илья Талалаев Андрей
Иван Петров 1986
1779028174
Да вся игра строилась на физике.
subbotaspartak
1779028310
«Вся команда весной беременная»... - А кто обрюхатил?
Hector вернулся
1779034266
Проси вернулись на свой уровень
vvv123
1779136716
Талалай чурок набрал, вот они наших игроков и обрюхатили. Посмотрим, что родят?
