Талалаев – о «Балтике»: «Вся команда весной беременная»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил отсутствие Ильи Петрова в заявке на матч с «Динамо».

«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем. Мне кажется, у нас вся команда весной беременная (улыбается). Немножко не хватает быстрых и резких движений (смеется).

В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», – сказал Талалаев.